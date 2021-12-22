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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

TÜBİTAK Başkanı Mandal, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Zeynep Canlı   | 22.12.2021
TÜBİTAK Başkanı Mandal, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Ankara

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisindeki oyunu Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" fotoğrafından yana kullanan Mandal, bu tercihinin gerekçesini şöyle açıkladı:

"Gelecek yılların en büyük güçlüğü yine iklim. Biz müsilajı fotoğrafta ebru sanatı gibi görüyoruz ama bu ekosistemdeki yaşam güçlüğünü ortaya koyuyor. Gelecek yıllar için bu esasında bir ipucuydu. Yaşadığımız müsilaj süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın isminin değişmesine sebep oldu, ülkemiz bu konuyu bu kadar önemli hale getirdi. Sel felaketleri, müsilaj, yangın, bunların hepsi bütünleşik bir süreç. Burada yangını da seli de seçebilirdim. Bunları sadece doğal afet olarak görmek hata olur, yaşamımızın her bileşenini etkileyecek. Bilimsel ve teknolojik bir bakış olmadan sorunların çözümü mümkün değil."

Mandal, yaşam kategorisinde oyunu İslam Yakut'un "Vira Bismillah" fotoğrafına vererek, bu ve gelecek on yılların en önemli gündeminin iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm olacağını söyledi.

Denizdeki ekosistemin kıymeti bilinmezse gelecekte bu zenginliğe sahip olunamayabileceğini vurgulayan Mandal, "Gerekli önlemleri almazsak 'Vira bismillah' dediğimizde böyle bir balık göremeyebiliriz." dedi.

Spor kategorisinde ise tercihini Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" isimli fotoğrafından yana kullanan Mandal, gelecekte kanser hastalığına yönelik daha fazla farkındalık ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunması bakımından bu fotoğrafı seçtiğini bildirdi.

Mandal, seçimlerini birbiriyle bağlantılı fotoğraflardan yana kullandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan buradan gelirini kazanan insanlar, burada yaşayan canlılar ve spor boyutu da var. Benim ilk anda dikkatimi çeken Şahika Hanım'ın kadınların meme kanseriyle olan mücadelesine katkı sağlamasıydı ama bu gördüğümüz, ekosistemin en büyük güzelliği denizimiz. İleride bu farkındalığı oluşturmak istediğimizde bunu görememe riskimiz de var."

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