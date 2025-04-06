TRT Genel Müdürü Sobacı, AA'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Milli Mücadele'nin zorlu şartlarında kurulan Anadolu Ajansı, tam 105 yıldır hakikatin izinde yol alıyor, Türkiye'nin sesini dünyaya duyuruyor. Ülkemizin her anına tanıklık eden Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, nice başarılı yıllar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.