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Kurumsal Haberler

TRT Genel Müdürü Sobacı, AA'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
TRT Genel Müdürü Sobacı, AA'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadele'nin zorlu şartlarında kurulan Anadolu Ajansı, tam 105 yıldır hakikatin izinde yol alıyor, Türkiye'nin sesini dünyaya duyuruyor. Ülkemizin her anına tanıklık eden Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, nice başarılı yıllar diliyorum."

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