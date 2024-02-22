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Kurumsal Haberler

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hakan Burak Altunöz  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Avcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Avcı, "Spor" kategorisinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olduğu anların sevincini yansıtan, Dursun Aydemir'e ait "Dünyanın Sultanları" adlı kareyi seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler" fotoğrafını oylayan Avcı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise tercihini İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında yıkılan evin enkazı altında kalan 6 aylık Sema el-Vadiye isimli bebeğin kurtarılması sırasında Ali Jadallah'ın çektiği "Sema bebek" adlı fotoğraftan yana kullandı.

Avcı, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın Karadeniz'de besicilerin şenlik havasında geçen yayla yolculuğunu konu alan "Doğal renkler", "Haber" kategorisinde de Emin Sansar'ın "Zaman Yolculuğu" adlı fotoğrafına oy verdi.

Abdullah Avcı, 6-7 yıldır AA'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldığını belirterek, "Bence bütün kategorilerde tekrar hatırlamak ve görmek çok güzel. Anadolu Ajansı bunu senelerdir çok güzel yapıyor, biz de buna destek olmaya çalışıyoruz. Umarım her sene güzel olayların olduğu, iyi şeylerle anımsanan fotoğrafları daha fazla çekeriz." dedi.

Geçen yıl "Spor" kategorisinde Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarının yer aldığı fotoğrafın birinci olduğuna değinen Avcı, şunları söyledi:

"Kendimiz de bazen hatırlanmak istiyoruz. Bazen önümüze çıkıyor, geçenlerde belgeselde olduğu gibi. Trabzonspor gibi bir kulübün tarihinde olmak bizim için çok önemli ve değerli. Her şeyden evvel iyi hissettiriyor. O şampiyonlukta her yerde bulunmak bizi son derece mutlu etti. O fotoğrafın içerisinde, köşesinde bir yerde olmak bizi mutlu etti. Trabzonspor olarak orada olmak son derece önemli. Bunu bir daha en iyi şekilde güzel fotoğraflarla güzel anılarla nasıl Trabzonspor taraftarı harika bir şekilde kutladı, umarım tekrarını yaparız."

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