Dolar
16.39
Euro
17.58
Altın
1,841.95
ETH/USDT
1,961.30
BTC/USDT
31,798.00
BIST 100
2,547.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Kurumsal Haberler

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu AA Spor Masası'nın konuğu olacak

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda açıklamalarda bulunacak.

Selçuk Kılıç   | 31.05.2022
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu AA Spor Masası'nın konuğu olacak

Trabzon

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde AA Spor Masası'nda soruları yanıtlayacak Ağaoğlu, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmeler yapacak.

Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek. AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 12.00'de başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da Kovid-19'lu hasta sayısı yok denecek kadar azaldı
KKTC'de kapalı alanlarda maske ve test zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğunun kalkmasına ilişkin genelge yayımlandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 4 bin 733'e çıktı

Benzer haberler

Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas: Anadolu Efes ile oynanan maçta organizasyon bozukluğu vardı

Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas: Anadolu Efes ile oynanan maçta organizasyon bozukluğu vardı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu AA Spor Masası'nın konuğu olacak

Sivasspor'da 6 futbolcunun sözleşmesi sona erecek

A Milli Futbol Takımı, günü izinli geçirecek

A Milli Futbol Takımı, günü izinli geçirecek
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları mesaisi sürüyor

A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları mesaisi sürüyor
Fransa Spor Bakanı, Şampiyonlar Ligi finalindeki olaylardan Liverpool'u sorumlu tuttu

Fransa Spor Bakanı, Şampiyonlar Ligi finalindeki olaylardan Liverpool'u sorumlu tuttu