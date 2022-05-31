Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu AA Spor Masası'nın konuğu olacak
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda açıklamalarda bulunacak.
Trabzon
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde AA Spor Masası'nda soruları yanıtlayacak Ağaoğlu, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmeler yapacak.
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