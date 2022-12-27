Trabzonspor, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki şampiyonluk kutlaması fotoğrafını paylaştı
Trabzonspor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer alan şampiyonluk kutlamalarına ilişkin fotoğrafa sosyal medya hesabında yer verdi.
Trabzon
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafların bulunduğu oylamanın spor kategorisinde, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kutlamalarına ilişkin "Sevinç dalgası" başlıklı fotoğraf da yer aldı.
📸 Trabzonspor denizin dalgasıydı, mavisiydi, fırtınasıydı.— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 27, 2022
🥰 Şampiyonluk kutlamalarımızda çekilen bu kare; 2022 yılının en iyi spor fotoğrafları arasında yer aldı.
🔗 https://t.co/vIxqaPXce9 pic.twitter.com/ap0Srby9TD
AA Trabzon Bölge Müdürlüğü foto muhabiri Hakan Burak Altunöz'e ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan bordo-mavili kulüp, "Trabzonspor denizin dalgasıydı, mavisiydi, fırtınasıydı. Şampiyonluk kutlamamızda çekilen bu kare, 2022 yılının en iyi spor fotoğrafları arasında yer aldı." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.