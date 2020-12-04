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Türkiye, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Trabzon'da polisler oyunu 'Mucize'nin adı Ayda'dan yana kullandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Duygu Avunduk   | 04.12.2020
Trabzon'da polisler oyunu 'Mucize'nin adı Ayda'dan yana kullandı

Trabzon

Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ortahisar ilçesinde trafik ve asayiş şube müdürlüklerinde görev yapan polisler, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen polis memurları, Orhan Çiçek'in yaşam kategorisinde "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" ile Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

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