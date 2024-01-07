Dolar
29.84
Euro
32.70
Altın
2,045.15
ETH/USDT
2,252.40
BTC/USDT
44,285.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Trabzon'da motosikletli polisler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Trabzon'da motosikletli polisler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Duygu Avunduk  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Trabzon'da motosikletli polisler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Duygu Avunduk/AA

Trabzon

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinde görevli polisler, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" adlı fotoğrafını seçen polisler, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Gece bombardımanı" adlı fotoğrafını oyladı.

Polisler, çevre ve yaşam kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", spor kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Hatay'da yatay mimari önerisi
Binalarda güçlendirme tekniği "çelik dikiş", deprem testini başarıyla geçti
Küçükçekmece’de üst geçit yenileme çalışması yoğunluğa neden oluyor
Bakan Uraloğlu, 2 YHT hattında 2 yılda "seyahat rekoru" kırıldığını bildirdi
İzmir'de kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

Trabzon'da motosikletli polisler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Trabzon'da motosikletli polisler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Trabzon'da 2023'te 1 milyon 319 bin 299 turist konakladı

Türk somonu ihracatı 2023'te 396,3 milyon dolara ulaştı

Trabzon'da itfaiyeciler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Trabzon'da itfaiyeciler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncuları, "Savunma duvarı"nı seçti

A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncuları, "Savunma duvarı"nı seçti
Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç'ın oyu "Savunma duvarı"na

Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç'ın oyu "Savunma duvarı"na
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet