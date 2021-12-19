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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Trabzon'da itfaiyeciler 'Yorgun Kahramanlar'ı seçti

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan itfaiyeciler, "Yorgun Kahramanlar", "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam" ve "Yerel kayıkçılar" başlıklı karelere oy verdi.

Duygu Avunduk   | 19.12.2021
Trabzon'da itfaiyeciler 'Yorgun Kahramanlar'ı seçti

Trabzon

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

İtfaiyeciler, oylama öncesi AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun Kahramanlar", yaşam kategorisinde Muammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam" başlıklı fotoğraflarını seçen itfaiyeciler, spor kategorisinde ise Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayıkçılar" karesine oy verdi.


Yorgun kahramanlar

Vardiya sorumlusu olarak görev yapan Faruk Yılmaz, AA muhabirine, oldukça zor şartlar altında çalışan AA muhabirlerinin, en güzel kareleri yakaladığını söyledi.

Haber, yaşam ve spor alanlarında çekilen fotoğraflara arkadaşlarıyla oy verdiklerini belirten Yılmaz, "İtfaiyeciler olarak bizlerin görev içerisindeki mücadelemizi görsel olarak en iyi anlatan fotoğraflardan bir tanesi haber kategorisinde yer alıyordu. Biz de o yönde oyumuzu kullandık." dedi.


İdlibli gencin yürüme hayali

Yılmaz, özellikle yaşam kategorisinde yer alan fotoğrafların duygusal olarak insanları etkilediğini ifade ederek, genel olarak fotoğrafların hepsinin insanlarda farkındalık oluşturmaya yönelik olduğunu sözlerine ekledi.



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