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Kurumsal Haberler

Trabzon Valisi Yıldırım: Anadolu Ajansı, bu toprakların sesini dünyaya duyurmaya devam edecektir

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Seyit Ahmet Eksik  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Trabzon Valisi Yıldırım: Anadolu Ajansı, bu toprakların sesini dünyaya duyurmaya devam edecektir

Trabzon

Yıldırım mesajında, ​Anadolu Ajansının kuruluşunun, ülkenin bağımsızlık mücadelesi sırasında, haberleşme alanında atılan büyük adımın simgesi olduğunu belirtti.

6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, yalnızca bir haber kaynağı olmanın ötesine geçerek, ulusal ve uluslararası alanda Türk milletinin sesini duyurup, özgürlük mücadelesini destekleyerek, büyük bir sorumluluk üstlendiğinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"​Anadolu Ajansı, ülkemizin ulusal çıkarlarını savunurken, küresel arenada da Türk milletinin gücünü ve birliğini her zaman en iyi şekilde temsil etmiş, kurulduğu günden bu yana doğruluk ve tarafsızlık ilkelerinden taviz vermeden ve gelişen çağın gerekliliklerine hızla uyum sağlayarak dijital medya dünyasında da büyük bir yer edinmiştir. 105'inci yıl dönümünde Anadolu Ajansı, bir ulusun geçmişinden aldığı güçle geleceğe umutla bakıp bu toprakların sesini dünyaya duyurmaya devam edecektir. 105 yıllık bu köklü mirasa sahip çıkmak ise hepimizin ortak sorumluluğudur.

Tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla halkımıza doğru bilgi sunmaya devam eden Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünde başta Anadolu Ajansının kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm fedakar ve özverili çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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