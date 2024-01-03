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Kurumsal Haberler

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, AA "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Halil Şahin  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, AA "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Işınsu Kestelli, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinden Halil Fidan'ın "Enkaz" ve Eren Bozkurt'un "Kurtarma Sevinci" adlı fotoğraflarına oy veren Kestelli "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Bakış" fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" adlı fotoğrafını seçen Kestelli, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Abdulhamid Hoşbaş'ın "Mekan Aynı Dünyalar Ayrı" ve Klebher Vasquez'ın "Devin ölümü", "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünya'nın Sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.

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