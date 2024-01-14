Dolar
30.11
Euro
33.00
Altın
2,048.89
ETH/USDT
2,535.10
BTC/USDT
42,753.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

TKDK Başkanı Antalyalı, tercihini "Kurtarıcı" fotoğrafı için kullandı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mustafa Çalkaya  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
TKDK Başkanı Antalyalı, tercihini "Kurtarıcı" fotoğrafı için kullandı Fotoğraf: Betül Abalı - AA

Ankara

Antalyalı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" adlı fotoğrafını oylayan Antalyalı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Bakış" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Antalyalı, bu kategorilerdeki fotoğrafların insanı derinden etkilediğini ve tüm dünyanın bunları görmesi gerektiğini söyledi.

"Çevre-yaşam" kategorisindeki kareleri inceleyen Antalyalı, Jeoffrey Maitem'in "Ateş Yolu" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü Akrobasisi" adlı fotoğrafını oylayan Antalyalı, "Bu tür fotoğraflar Türk milletinin gücünü yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Antalyalı, "Spor" kategorisinde ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" isimli fotoğrafına oy vererek, farklı platformlarda da Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

AA foto muhabirleri tarafından çekilen ve özenle seçilen karelerin hepsinin anlamlı olduğunu dile getiren Antalyalı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantepli şehit Hakan Gün'ün babasıyla telefonda görüştü
Yüksekova-Şemdinli kara yolu çığ nedeniyle kapandı
Martı çalışanları ve sürücüleri Yenikapı'da terörü lanetledi
Bingöl'de şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlardan teröre tepki

Benzer haberler

TKDK Başkanı Antalyalı, tercihini "Kurtarıcı" fotoğrafı için kullandı

TKDK Başkanı Antalyalı, tercihini "Kurtarıcı" fotoğrafı için kullandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet