Tiyatro ve dizi oyuncuları Taşdöğen ve Özcan'ın tercihi 'Antalyalı örümcek adam'
Tiyatro ve dizi oyuncuları Selahattin Taşdöğen ve Şevki Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, haber, spor ve yaşam kategorilerinde beğendikleri kareler için oy kullandı.
Antalya
Tiyatro ve dizi oyuncuları Selahattin Taşdöğen ve Şevki Özcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Taşdöğen ve Özcan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Oyuncuların seçimi, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada", yaşam kategorisinde de Süleyman Elçin'in "Antalyalı örümcek adam" isimli fotoğrafına oy verdi.
Fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirten Taşdöğen, AA fotomuhabirlerine emekleri nedeniyle teşekkür etti.
Özcan da yarışmada birbirinden değerli fotoğrafların yer aldığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.