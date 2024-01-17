Dolar
30.13
Euro
32.80
Altın
2,022.39
ETH/USDT
2,549.10
BTC/USDT
42,733.00
BIST 100
8,021.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ergin Garip  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul

Gültepe, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.


Yıkım

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğrafını oylayan Gültepe, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sulak dünya", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in çektiği "Dünyanın sultanları" karesini seçti.


Sulak dünya 

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin’in "Kurtarıcı" karesini tercih eden Gültepe, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona’nın çektiği "Fosfor" başlıklı fotoğrafı oyladı.


Kurtarıcı

TİM Başkanı Gültepe, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, AA foto muhabirleri tarafından çekilen ve özenle seçilen karelerin hepsinin çok başarılı olduğunu ifade ederek, fotoğrafları çeken muhabirlerle oylamanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.


Fosfor

Fotoğrafların tarihe düşülen notlar olduğunu dile getiren Gültepe, Anadolu Ajansının başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarında sona yaklaşılıyor
MİT'in yakaladığı PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal tutuklandı
HSK, Yargıtaya 4 yeni üye seçti
Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına uyarısı
Hakkari'de ekipler kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu bölgede kapalı yolları açıyor

Benzer haberler

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Yıkım" oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Yıkım" oldu

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "İftar" oldu

Hatay'da depremzede esnaf AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Hatay'da depremzede esnaf AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İstanbul Valisi Gül favori AA karelerini seçti

İstanbul Valisi Gül favori AA karelerini seçti
Elazığ Valisi Toraman'ın "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Eksi'de operasyon"

Elazığ Valisi Toraman'ın "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Eksi'de operasyon"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet