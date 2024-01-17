TİM Başkanı Mustafa Gültepe, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
İstanbul
Gültepe, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.
Yıkım
"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğrafını oylayan Gültepe, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sulak dünya", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in çektiği "Dünyanın sultanları" karesini seçti.
Sulak dünya
"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin’in "Kurtarıcı" karesini tercih eden Gültepe, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona’nın çektiği "Fosfor" başlıklı fotoğrafı oyladı.
Kurtarıcı
TİM Başkanı Gültepe, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, AA foto muhabirleri tarafından çekilen ve özenle seçilen karelerin hepsinin çok başarılı olduğunu ifade ederek, fotoğrafları çeken muhabirlerle oylamanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Fosfor
Fotoğrafların tarihe düşülen notlar olduğunu dile getiren Gültepe, Anadolu Ajansının başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.