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Kurumsal Haberler

TİM Başkanı İsmail Gülle AA Finans Masası'na konuk olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, yarın Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.

Bahar Kara   | 08.01.2020
TİM Başkanı İsmail Gülle AA Finans Masası'na konuk olacak

İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

İsmail Gülle, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

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