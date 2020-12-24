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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

TİM Başkanı Gülle'nin tercihi 'Kabe'de koronavirüs sessizliği' oldu

Gülle'nin tercihi; haber kategorisinde "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", yaşam kategorisinde "Kabe'de koronavirüs sessizliği" ve spor kategorisinde "Lastiklerden voleybol sahası"ndan yana oldu.

Abdulselam Durdak   | 24.12.2020
TİM Başkanı Gülle'nin tercihi 'Kabe'de koronavirüs sessizliği' oldu

İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gülle, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.


Kabe'de koronavirüs sessizliği

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını seçen Gülle, yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" ve spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını oyladı.


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