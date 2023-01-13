Ticaret Bakanı Muş'un tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğraf oldu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Bakan Muş, "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" isimli fotoğrafını seçti.
"Çevre ve yaşam" kategorisinde Bakan Muş, Pankaj Nangia'nın "Yeni yıl neler getirecek?", "spor" kategorisinde ise Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafına oy verdi.
Muş, oylamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:
"Öncelikle AA'yı tebrik ediyorum, yine her sene olduğu gibi çok güzel kareler yakalamış. AA bizim göz bebeğimiz. Çalışmalarını yakından izliyorum, takdir ediyorum. Çok profesyonel yaklaştığını görüyorum olaylara. Yine çok özel kareler var, çok anlam taşıyor bu kareler. Belki onlarca kitap yazılabilir her bir kare için ama siz bir karede bütün bu anlamı yakalamışsınız. Bu açıdan fotoğrafları çeken arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sizlere başarılar diliyorum."
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