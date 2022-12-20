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Kurumsal Haberler

TESK Genel Başkanı Palandöken "Gün Işığı Ağları" fotoğrafını tercih etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 20.12.2022
TESK Genel Başkanı Palandöken "Gün Işığı Ağları" fotoğrafını tercih etti Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Palandöken, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Ateş hattında

Haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Ateş Hattında" fotoğrafını seçen Palandöken, çevre ve yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Gün Işığı Ağları" adlı fotoğrafına oy verdi.


Gün ışığı ağları

Palandöken, Spor kategorisinde ise Hakan Burak Altunöz'ün "Sahilde Fırtına" fotoğrafını oylayarak, şunları söyledi:

"Anadolu Ajansı hem fotoğrafta hem haberde en güvenilir haber kaynağı. Çalışanların büyük mücadelesini bu fotoğraflarda görüyoruz. Tüm çalışanların yeni yılda da başarılarını artırarak devam ettirmelerini diliyorum."


Sahilde fırtına

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