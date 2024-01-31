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Kurumsal Haberler

TENMAK Başkanı Balıkçı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdulkadir Balıkçı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Başak Erkalan  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
TENMAK Başkanı Balıkçı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdulkadir Balıkçı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Balıkçı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek bu yıla özel olarak belirlenen "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorileri ile "Çevre-Yaşam", "Haber" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" özel kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin Umudu" başlıklı fotoğrafına oy veren Balıkçı, fotoğrafın, depremin ne kadar yıkıcı olduğunu fakat aynı zamanda umudun devam ettiğini gösterdiğini söyledi.


Depremin umudu

Balıkçı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Bakış" isimli fotoğrafını seçerek karede yer alan çocuğun yaralı olarak kurtarılması ve objektife hüzünlü ve sorgulayıcı şekilde bakmasından etkilendiğini dile getirdi.


Bakış

"Çevre-Yaşam" kategorisinde tercihini İsa Terli'nin "Boğazın Şahitliği" isimli fotoğrafından yana kullanan Balıkçı, TCG Anadolu gemisinin boğazdan geçerken gece Fatih Camisi'yle birlikte güzel bir görüntü oluşturduğunu ifade etti.


Boğazın şahitliği

Balıkçı, "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistin'e Destek" adlı fotoğrafına oy vererek fotoğrafı, Atatürk Havaalanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteği ortaya koyduğu için seçtiğini söyledi.


Filistin’e destek

"Spor" kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin Nişanı" fotoğrafını seçen Balıkçı, "Ülke olarak zor bir yıl yaşamış olsak da bazı güzel şeyler de oldu. Milli okçumuz Mete Gazoz'un orada bize kazandırmış olduğu hem mutluluk hem bir başarı öyküsü var. O yüzden o kareyi seçmeyi tercih ettim." değerlendirmesinde bulundu.


Mete’nin nişanı 

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