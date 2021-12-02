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Kurumsal Haberler

Tekirdağ'da balıkçılar favori AA fotoğraflarını seçti

Tekirdağ'da balıkçılar, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mesut Karaduman   | 02.12.2021
Tekirdağ'da balıkçılar favori AA fotoğraflarını seçti Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen balıkçılar, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, haber kategorisinde Muhammed Said'in Suriye'de çektiği "Esed rejiminin sivillere saldırısı" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde ise İslam Yakut'un "Vira bismillah" fotoğrafını seçen Pehlivanoğlu, spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde çektiği "El ense" karesine oy verdi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın İstanbul'da çektiği "Ebru sanatı değil, müsilaj" fotoğrafını seçti.

Oğuz, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Bayram namazı", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraf karelerine oy verdi.

Pehlivanoğlu, AA muhabirine, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu ifade ederek, "Anadolu Ajansı muhabirleri çok anlamlı kareler yakalamış. Yaşanan olaylar, 'o an' dediğimiz durumlar çok güzel yansıtılmış. Bu kadar güzel fotoğraf içinden seçim yapmak zor oldu. Bu etkileyici kareleri çekerek insanların beğenisine sunan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

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