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Kurumsal Haberler

Tekirdağ'da balıkçılar AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı

Tekirdağ'da balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Mesut Karaduman  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Tekirdağ'da balıkçılar AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı Fotoğraf: Mesut Karaduman / AA

Tekirdağ

Balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Aytuğ̆ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafını, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze:Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "“Eksi”de operasyon" fotoğraflarını seçen Pehlivanoğlu, "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş "Mete'nin nişanı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Balıkçı Hasan Oğuz da "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman" karesine oy verdi.

Oğuz, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata’nın huzurunda", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.

Pehlivanoğlu, fotoğrafların hepsinin çok etkileyici ve anlamlı olduğunu dile getirdi.

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