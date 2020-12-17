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Türkiye, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Tekirdağ Valisi Yıldırım 'Filistinliler direnişte'yi seçti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mesut Karaduman   | 17.12.2020
Tekirdağ Valisi Yıldırım 'Filistinliler direnişte'yi seçti Fotoğraf: Muhammet Mutaf / AA

Tekirdağ

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Issam Rimawi'nin "Filistinliler direnişte" başlıklı fotoğrafını seçen Yıldırım, "yaşam" kategorisinde Juancho Torres'in "Kolombiya'da okullarda ev yapımı maskeler", "spor" kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Vali Yıldırım, fotoğrafların 2020 yılında yaşanan önemli olayları yansıttığını söyledi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Yıldırım, özveriyle görev yapan AA muhabir ve çalışanlarına başarılar diledi.

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