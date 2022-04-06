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Kurumsal Haberler

Tekirdağ Valisi Yıldırım: Anadolu Ajansı,Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Anadolu Ajansı, yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Mesut Karaduman   | 06.04.2022
Tekirdağ Valisi Yıldırım: Anadolu Ajansı,Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir

Tekirdağ

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında, Milli Mücadele'nin devam ettiği günlerde ülkenin bu mücadeledeki haklılığını tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirdiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli haber ajansımız Anadolu Ajansı, bundan sonra da halkımızın haber alma ihtiyacını en iyi şekilde sağlamaya devam edecektir. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılı nice yıllar diliyorum."


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