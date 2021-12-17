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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Tekirdağ Şehir Hastanesi hemşireleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde çalışan hemşireler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mesut Karaduman   | 17.12.2021
Tekirdağ Şehir Hastanesi hemşireleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Hemşireler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Hemşirelerden Yasemin Keskin "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj", "yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" "spor" kategorisinde ise yine Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Hemşire Pelin Gürsoy da tercihini "haber" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları "aşı"yorlar", "yaşam" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" "spor" kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Renkli açılış" fotoğrafından yana kullandı.

Keskin, yaşanan olayların çok anlamlı fotoğraflarla yansıtıldığını belirterek, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.

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