Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı "Kar tünelleri" fotoğrafına oy verdi
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.
Tekirdağ
Başsavcı Gül, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, haber, çevre ve yaşam ile spor kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Kar tünelleri
Çevre ve yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in Kayseri'de çektiği "Kar tünelleri" fotoğrafını seçen Gül, spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafına oy verdi.
Merve’nin servisi
Gül, haber kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın çektiği "Gece uçuşu" fotoğrafından yana oy kullandı.
Gece uçuşu