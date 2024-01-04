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Kurumsal Haberler

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'ın, "Yılın Kareleri" oylamasında tercihi "Dünyanın sultanları" oldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Mesut Karaduman  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'ın, "Yılın Kareleri" oylamasında tercihi "Dünyanın sultanları" oldu Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Albayrak, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafından yana tercih yapan Albayrak, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze:Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buz dağı havuzu", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", fotoğraflarını seçen Başkan Albayrak, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

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