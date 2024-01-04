Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'ın, "Yılın Kareleri" oylamasında tercihi "Dünyanın sultanları" oldu
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Tekirdağ
Albayrak, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafından yana tercih yapan Albayrak, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze:Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğrafını oyladı.
"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buz dağı havuzu", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", fotoğraflarını seçen Başkan Albayrak, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.