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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak AA'nın tercihi 'Ebru sanatı değil, müsilaj' fotoğrafı oldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mesut Karaduman   | 16.12.2021
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak AA'nın tercihi 'Ebru sanatı değil, müsilaj' fotoğrafı oldu

Tekirdağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" fotoğrafını seçen Albayrak, yaşamda Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.


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