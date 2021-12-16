Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak AA'nın tercihi 'Ebru sanatı değil, müsilaj' fotoğrafı oldu
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Tekirdağ
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.
Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" fotoğrafını seçen Albayrak, yaşamda Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
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