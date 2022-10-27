Tecrübeli gazeteciler savaş bölgelerinde muhabirin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı
Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği Savaş Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Forumu'nda tecrübeli gazeteciler, savaş bölgelerinde muhabirlerin öncelikle kendi güvenliğini sağlamaları gerektiğini söyledi.
Ankara
Aralarında tecrübeli gazeteci Coşkun Aral, NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, gazeteci Fuat Kozluklu ile AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hüseyin Yılmaz'ın da bulunduğu gazeteciler, "Savaş Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Forumu"nda deneyimlerini paylaştı.
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Gazeteci Fatih Er'in moderatörlük yaptığı üçüncü ve dördüncü oturumda konuşan Aral, AA'nın savaş muhabirliği eğitiminin farklı bölgelerde salgın hastalıklarda, afetlerde ve savaşlarda çok büyük yararı olacağını kaydetti.
Aral, gazetecilere barış içinde ve insanlığa umut verecek çalışmalar yapma tavsiyesinde bulunarak programdan ötürü AA'yı ve paydaşlarını tebrik etti.
Gazeteci Yeşiltepe ise savaş bölgesinde muhabirlerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak "Yapılacak haber savaşı bitirmeyecekse en önemli unsur muhabirin güvenliğidir." dedi.
Savaş muhabirliğinin duyguların iç içe geçtiği bir meslek olduğunu vurgulayan Yeşiltepe, gazeteciliğin aktivizm olmadığını, kendilerinin savaşın gidişatını anlatan teknik nitelikleri aktardıklarını kaydetti.
Yeşiltepe, AA'nın Ukrayna'nın Odessa ve Mıkolayiv kentlerindeki haber ve görüntülerinin savaşın seyrini ciddi biçimde etkilediğine işaret ederek, bununla birlikte Batı'nın Ukrayna'ya desteğinin arttığını ve kamuoyu oluştuğunu ifade etti
Savaş ve kriz bölgelerinde coğrafyayı, tarihi, kültürü ve gelenekleri tanımanın sahaya hakim olmak için önemli olduğuna dikkati çeken Yeşiltepe, savaşın tüm canlıları, doğayı tahrip ettiğini ve kültür miraslarını yok ettiğini dile getirdi.
Yeşiltepe, ayrıca, söz konusu bölgelerde Türkiye ilgili olabilecek konulara da özellikle ilgi gösterdiklerini ve varsa Türk izinin olduğu eserlerin bu krizlerden nasıl etkilendiğini ele aldıklarını belirtti.
"İnsanların güvenliğini riske etmeyecek bir gazetecilik yapmak gerekiyor"
Gazeteci Fuat Kozluklu da gazetecilerin olaylara karşı tavırlarının olması gerektiğini vurgulayarak, "Filistin'de gazetecilik yapacaksam orda tavır alırdım. Bir bölgenin işgaline tarafsız kalamazdım. Bunu Kosova'da da göstermeye çalıştım." dedi.
Kozluklu, önce insan sonra gazeteci olduğunun altını çizerek, "İnsanların güvenliğini riske etmeyecek bir gazetecilik yapmak gerektiğine" işaret etti.
Tecrübe ve bilgiyi önemsediğini söyleyen Kozluklu, "Günümüz imkanlarıyla daha iyi gazetecilik yapabileceğime inanıyorum. Teknolojiye hakim olmanın sahadaki avantajını yaşadım. Kamera tamirine kadar öğrendim." değerlendirmesinde bulundu.
Kozluklu, savaş bölgelerinde hayatı riske atacak hareketler içine girmediğini çünkü savaşın taraflarının saldırıları yüksek çözünürlüklü kameralarla kayıt altına aldığı ve yayınladığını dile getirdi
İnsan hikayelerine odaklanılması gerektiğine işaret eden Kozluklu, "Bombanın düştüğü yeri aktarmaya çalıştık, olayın öznesi olmadık." şeklinde konuştu.
"Coğrafyayı tanımak muhabirin güvenliği için önemli"
AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hüseyin Yılmaz ise kendisinin araziyi bilmesinin muhabirlerle daha kolay ilişki kurmasını sağladığını söyledi.
Yılmaz, coğrafya ve kültürü bilmenin sahada güvenlik için önemli olduğunu kaydederek, muhabirlere ilk önce bilgili ve güvenli olmalarını tembih ettiğini belirtti.
Savaş bölgesinde öznenin halk ve hikayeleri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, hikayenin önüne geçilmemesi gerektiğini vurguladı.
Yılmaz, gazeteciliğin kamu menfaatinin savunulmasını gerektirdiğine, gittiği bölgelerde sivillerin tarafında olduğunu, savaşların geçici, insanların ise kalıcı olduğunu dile getirdi.
Oturumda, ayrıca, çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci AA'nın savaş muhabirliği eğitimlerini takdirle karşıladıklarını ve sahada çalışanlara önemli katkılarının olduğunu ifade etti.
"Savaş bölgesini tanımak hayat kurtarıcı olabilir"
AA Suriye muhabiri Burak Karacaoğlu, savaş bölgelerine gitmeden önce bölgenin şartlarını, etnik ve dini yapılarını iyi bilmek gerektiğine işaret ederek, bu tür bilgilerin saha da hayat kurtarıcı olduğunu söyledi.
Karacaoğlu, Suriye'de birçok tehlike atlattıklarını anlattı.
Savaş muhabirliğine dair birçok şeyi sahada tecrübe ettiğini aktaran Karacaoğlu, AA savaş muhabirliği eğitimlerinin sahada çalışacak muhabirlere gerekli donanımı verdiğini ifade etti.
Karacaoğlu, askeri terim ve silahlara dair bilgi edinmenin gerekli olduğunu belirterek, "Keskin nişancı atışlarının menzilini bilmesi, bir muhabirin önceden tedbir alması ve hayatını koruması açısından olmazsa olmazlardan biridir." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.