TDV Genel Müdürü Turan favori AA karelerini seçti
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Turan, "Şampiyonlar", "TOGG'un ilk yolculuğu" ve "Masumiyet" fotoğraflarına oy verdi.
Ankara
Turan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Şampiyonlar
Spor kategorisinde tercihini Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafından yana kullanan Turan, fotoğrafı insan azminin nelere muvaffak olacağını gösterdiği için seçtiğini söyledi.
TOGG’un ilk yolculuğu
Haber kategorisinde de Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" adlı karesini tercih eden Turan, "Yıllarca hayalini kurduğumuz ama bir türlü gerçeğine ulaşamadığımız teknolojide gelişmeyi ifade eden Togg elbette milli gururumuz olarak tercihimdir." dedi.
Masumiyet
Çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğrafını seçen Turan, "Bu fotoğraf, Gazze'de yıllarca süren bir zulmün en bariz göstergesi." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.