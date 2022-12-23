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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

TDV Genel Müdürü Turan favori AA karelerini seçti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Turan, "Şampiyonlar", "TOGG'un ilk yolculuğu" ve "Masumiyet" fotoğraflarına oy verdi.

Fırat Taşdemir   | 23.12.2022
TDV Genel Müdürü Turan favori AA karelerini seçti Fotoğraf: Esra Hacioğlu Karakaya/AA

Ankara


Turan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Şampiyonlar

Spor kategorisinde tercihini Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafından yana kullanan Turan, fotoğrafı insan azminin nelere muvaffak olacağını gösterdiği için seçtiğini söyledi.


TOGG’un ilk yolculuğu

Haber kategorisinde de Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" adlı karesini tercih eden Turan, "Yıllarca hayalini kurduğumuz ama bir türlü gerçeğine ulaşamadığımız teknolojide gelişmeyi ifade eden Togg elbette milli gururumuz olarak tercihimdir." dedi.


Masumiyet

Çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğrafını seçen Turan, "Bu fotoğraf, Gazze'de yıllarca süren bir zulmün en bariz göstergesi." ifadesini kullandı.

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