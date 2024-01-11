TCDD Genel Müdürü Pezük'ün, "Yılın Kareleri" oylamasında seçimi "Hoş geldin" oldu
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ankara
Pezük, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Hoş geldin
Pezük, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" adlı fotoğrafını seçti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin bütün ülkeyi derinden sarstığını belirten Pezük, TCDD olarak bölgede etkilenen hatları hızla onardıklarını ve yardımları yoğun bir şekilde sevk ettiklerini söyledi.
Anneye bakış
"Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye Bakış" fotoğrafına oy veren Pezük, "Gazze'deki olayları bizler ve bütün dünya büyük bir üzüntü içinde izliyor. Maalesef bu yüzyılda soykırım derecesine varacak bu savaş hepimizi derinden yaralıyor." dedi.
Doğal renkler
Pezük, "çevre-yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal Renkler" fotoğrafını tercih etti.
Gökyüzü akrobasisi
"Haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü Akrobasisi" karesine oy veren Pezük, "İçimizi ısıtan bir fotoğraf. Havacılık ve uzay teknolojisinde ülkemizin geldiği yeri göstermesi açısından da çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.
Engel tanımayan
Pezük, "spor" kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel Tanımayan" fotoğrafını seçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.