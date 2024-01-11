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Kurumsal Haberler

TCDD Genel Müdürü Pezük'ün, "Yılın Kareleri" oylamasında seçimi "Hoş geldin" oldu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hülya Ömür Uylaş  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
TCDD Genel Müdürü Pezük'ün, "Yılın Kareleri" oylamasında seçimi "Hoş geldin" oldu Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Pezük, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Hoş geldin

Pezük, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" adlı fotoğrafını seçti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin bütün ülkeyi derinden sarstığını belirten Pezük, TCDD olarak bölgede etkilenen hatları hızla onardıklarını ve yardımları yoğun bir şekilde sevk ettiklerini söyledi.


Anneye bakış

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye Bakış" fotoğrafına oy veren Pezük, "Gazze'deki olayları bizler ve bütün dünya büyük bir üzüntü içinde izliyor. Maalesef bu yüzyılda soykırım derecesine varacak bu savaş hepimizi derinden yaralıyor." dedi.


Doğal renkler

Pezük, "çevre-yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal Renkler" fotoğrafını tercih etti.


Gökyüzü akrobasisi

"Haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü Akrobasisi" karesine oy veren Pezük, "İçimizi ısıtan bir fotoğraf. Havacılık ve uzay teknolojisinde ülkemizin geldiği yeri göstermesi açısından da çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.


Engel tanımayan

Pezük, "spor" kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel Tanımayan" fotoğrafını seçti.

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