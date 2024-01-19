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Kurumsal Haberler

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kirişci, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aykut Yılmaz  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kirişci, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TBMM

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" ile bu yıla özel eklenen "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kirişci, "haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Kamuflaj", "çevre ve yaşam" kategorisinde Murtadha Al- Sudani'nin "Alın teri" ve "spor" kategorisinde Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" adlı fotoğraflarını seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafına oy veren Kirişci, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını tercih etti.

Kirişci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek, "insanlığın Gazze'de öldüğünü" söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze Şeridi'nde soykırım yaptığı suçlamasıyla İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açtığını hatırlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Güney Afrika dünya adına öncülük yaptı ve İsrail, devlet olarak sorguya çekiliyor. Anadolu Ajansı muazzam işler yapıyor. Lahey'deki davada, Anadolu Ajansının çekmiş olduğu fotoğrafların kanıt olarak mahkemeye sunulmuş olduğunu duyduktan sonra bir kez daha Anadolu Ajansı ile gurur duydum. Bundan dolayı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz başta olmak üzere tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Yaptıkları iş çok kıymetli, çok değerli."

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