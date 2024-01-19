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Kurumsal Haberler

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gazi Nogay  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TBMM

Yanık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki eserleri oyladı.

"Haber" kategorisinde Yair Palti'nin İsrail'in Tel Aviv kentindeki binlerce göstericinin, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesini protesto etmesine ilişkin "S.O.S"adlı fotoğrafını seçen Yanık, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzulda tek başına" fotoğrafına, "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" karesine oy verdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" başlıklı fotoğrafları için oy kullanan Yanık, "Deprem: Umut" kategorisinde de Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" isimli eserini seçti.

"Anadolu Ajansı, çok önemli bir markaya dönüştü"

Komisyon Başkanı Yanık, Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasına her yıl katıldığını söyledi.

Oylamada bu yıl "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerinin de yer aldığını belirten Yanık, "Deprem bölgesini anbean, çok yakın takip ettiğimiz ve çok başka sahnelere de şahit olduğumuz için bu kategoride seçim yaparken zorlandım ama şükürler olsun hızlı bir şekilde yaralar sarıldı, sarılıyor, çalışmalar devam edecek. Milletimizin büyük alicenaplığıyla hızlı bir şekilde toparlandı." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkati çeken Yanık, artık Gazze ve Filistin konusunda dünyada farkındalık oluştuğuna inandığını dile getirdi.

Dünyanın ya da Müslümanların Yahudilerle değil İsrail'in siyonist politikasıyla probleminin olduğunu, dünyanın artık bu gerçeği anlamaya başladığını ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

"İsrail içindeki siyonizme karşı olan Musevi vatandaşlar bile Netanyahu'nun kıyım politikasına karşı çıkıyor ve ses yükseltiyorlar. Her ne kadar dünyanın geri kalan kısmı ve Batı medyası, bu sesleri görmese de günün birinde muhakkak Gazze veya Filistin'deki soykırımına karşı bu hakkaniyetli seslerin farkına varılacağı hatta varılmaya başlandığı kanaatindeyim. Biz de Türkiye olarak bu anlamda üzerimize düşeni en yüksek perdeden dile getiriyoruz. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak bu husustaki çalışmalarımızı, sesimizi, sözümüzü ortaya koyuyoruz. Türkiye olarak bütün kurum ve kuruluşlarıyla her zaman olduğu gibi hep mazlumun, mağdurun, hakkı ihlal edilenin yanında olduğumuz gibi bugün de Filistin'in, Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğiz."

İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan "Kanıt" kitabı için Anadolu Ajansına teşekkür eden Yanık, "Anadolu Ajansı, artık dünyada habercilik anlamında çok önemli bir markaya dönüştü. Bütün yöneticileriyle, çalışanlarıyla herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Gazze meselesinde Anadolu Ajansının oluşturduğu 'Kanıt' kitabında birinci elden ortaya konan fotoğraflar, Gazze'deki soykırımın güçlü kanıtları arasına girdi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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