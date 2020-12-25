Euro
9.26
Dolar
7.56
BIST 100
1,426.77
Altın
1,878.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Bakırköy İncirli E5 Karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor TİM tarafından Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla online düzenlenen “Türkiye İnovasyon Haftası” devam ediyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'nun tercihi 'Muhammed bebeğin mutluluğu' oldu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak "haber", "yaşam", "spor" kategorilerindeki kareler için oy verdi.

İsmail Özdemir   | 25.12.2020
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'nun tercihi 'Muhammed bebeğin mutluluğu' oldu

Bursa

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çavuşoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve "haber", "yaşam", "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.


Türkiye'den protez bacaklarıyla İdlib'e döndü

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy veren Çavuşoğlu, haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" karesini seçti.

Fotoğrafların hepsinin çok değerli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, özellikle "Muhammed bebeğin mutluluğu" karesinin hikayesiyle ön plana çıktığını söyledi.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya’da Kovid-19'un 'daha hızlı yayılabilen' türünün ilk vakaları tespit edildi
'Anlatıldığı zaman hikaye gibi geliyor ama o kadar zor bir süreç ki'
KTÜ Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Faruk Aydın: İlk aşı olacaklardan biriyim
'Aileden uzakta, bir odada sürekli kapalı kalmak zor bir süreç'
'Herhalde bu bitmeyecek, ben de öleceğim' dedim'

Benzer haberler

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'nun tercihi 'Muhammed bebeğin mutluluğu' oldu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'nun tercihi 'Muhammed bebeğin mutluluğu' oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın tercihi 'Muhammed bebeğin mutluluğu' oldu

Yunanistan'da foto muhabirleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Batman Valisi Hulusi Şahin 'İşitme engelli hastayla iletişim'i seçti

Batman Valisi Hulusi Şahin 'İşitme engelli hastayla iletişim'i seçti
Acil servis doktorlarının tercihi 'İşitme engelli hastayla iletişim' oldu

Acil servis doktorlarının tercihi 'İşitme engelli hastayla iletişim' oldu
Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası' oldu

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası' oldu