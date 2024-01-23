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Kurumsal Haberler

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık'ın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Dünyanın Sultanları" oldu

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gazi Nogay  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık'ın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Dünyanın Sultanları" oldu Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

TBMM

Karamık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki eserleri oyladı.

"Haber" kategorisinde, Erçin Ertürk'ün, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde yıkılan binaları gösteren "Yıkım" fotoğrafını seçen Karamık, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde, İsa Terli'nin, İstanbul'da ziyarete açılan TCG Anadolu gemisinin, Fatih Camisi ve Ay ile aynı karede yer aldığı "Boğazın şahitliği"; "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" karesine oy verdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırıları sonucu yaralanan ve Gazze kentindeki Şifa Hastanesine getirilen bir bebeğin yer aldığı "Hayat kalkanı" başlıklı fotoğrafları için oy kullanan Karamık, "Deprem: Umut" kategorisinde de Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" isimli eserini seçti.

"İnşallah delil niteliğindeki o fotoğraflar, Gazze'deki soykırımın durmasına katkı yapacak"

Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık, Anadolu Ajansının fotoğraflarını çok beğendiğini vurgulayarak, özveriyle çalışan, dünyanın dört bir yanında haber, fotoğraf ve görüntü üreten AA çalışanlarını kutladı.

Anadolu Ajansının, her dönemde güvenilir bir haber kaynağı olduğunu ifade eden Karamık, "Bu özel fotoğraflarda hüzün ve duygu yansıması yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Fotoğraflar içerisinde yüreğimizi burkan, bizi hüzünlendiren gerçek hayat hikayeleri var." dedi.

Karamık, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabı için Anadolu Ajansına teşekkür etti.

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