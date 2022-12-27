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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

TBMM Başkanı Şentop "Yolumuz Bir" fotoğrafına oy verdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçimini yaptı.

Gazi Nogay   | 27.12.2022
TBMM Başkanı Şentop "Yolumuz Bir" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

TBMM

Şentop, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Şükür secdesi

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" ile Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür Secdesi" fotoğraflarına oy kullanan Şentop, iki karenin de etkili ve dokunaklı olduğunu belirtti.


Şampiyonlar

Şentop, haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz Bir" ile Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un İlk Yolculuğu" fotoğraflarına oy verdi.


TOGG’un ilk yolculuğu

Meclis Başkanı Şentop, çevre-yaşam kategorisinde de Bestami Bodruk'un "Masalcı Nine ve Muciddin Amca" fotoğrafını seçti.


Yolumuz bir

"Emeği geçenleri tebrik ediyorum"

Şentop, yaklaşık 1 milyon 300 bin fotoğraf arasından belirlenen yılın fotoğraflarının çok güzel olduğunu söyledi.


Masalcı nine ve Muciddin amca

Seçkide çok güzel fotoğraflar bulunduğunu ifade eden Şentop, "Sadece fotoğrafın güzelliği değil, olayı ve haberi yansıtıyor olması, özetliyor olması çok önemli. Bence güzel bir çalışma." dedi.

Yıl sonlarında her zaman, olaylar ve haberler üzerinden değerlendirme yapıldığını anımsatan Şentop, "Bu değerlendirmenin fotoğraflar üzerinden yapılması, olayı çok daha çarpıcı hale getiriyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah seçtiğimiz fotoğraflar başarılı olur." diye konuştu.

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