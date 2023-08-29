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Kurumsal Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AA Genel Müdürü Karagöz ve beraberindeki heyeti kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AA Genel Müdürü Karagöz ve beraberindeki heyeti kabul etti

TBMM

Kurtulmuş'un makamındaki nezaket ziyaretinde Karagöz'e Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile Anadolu Ajansı Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan da eşlik etti. 

Karagöz, kabulde TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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