TBMM Başkanı Kurtulmuş, AA Genel Müdürü Karagöz ve beraberindeki heyeti kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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Kurtulmuş'un makamındaki nezaket ziyaretinde Karagöz'e Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile Anadolu Ajansı Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan da eşlik etti.
Karagöz, kabulde TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında bilgi verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.