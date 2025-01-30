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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kemal Karadağ  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: İsmail Kaplan - AA

TBMM

Yüksel, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yüksel, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını seçti.

Cüneyt Yüksel, "Doğal Yaşam ve Çevre"de tercihini İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" karesinden yana kullandı.

Yüksel, "Haber"de ise Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" fotoğrafı için oy kullandı.

"Günlük Hayat"ta da Yüksel, Mustafa Kılıç'ın "Hüzme" fotoğrafını tercih etti.

Yüksel, "Spor"da ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafına oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerini tebrik eden Cüneyt Yüksel, geçen yılki oylamada "Gazze:Kanıt" özel kategorisinin yer aldığını hatırlattı.

Yüksel, İsrail'in Gazze'deki soykırımının AA tarafından belgelendirildiğini belirterek, TBMM Hukuk Heyeti olarak fotoğraf ve görüntülerden yararlandıklarını ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin AA'nın fotoğraf ve görüntülerini Uluslararası Adalet Divanı'na delil olarak sunduklarını anımsatan Yüksel, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesi ile ilgili "Özgür Suriye" kategorisinde sembol fotoğrafların bulunduğunu söyledi.

Yüksel, şunları kaydetti:

"Nasıl Gazze'de yaşanan soykırım ve katliamı AA belgelediyse, Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ndeki suçların belgelenmesi açısından fotoğraflar değerli olacaktır. Dün Ayasofya özgürleştirildi, bugün de Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'nin her türlü içeriden ve dışarıdan baskılara rağmen Suriyelilere ensarlık yapması, Suriye'nin özgürleşmesiyle Emevi Camisi'ndeki cuma namazı bizim için çok önemliydi. İnanıyorum ki yarın da Mescid-i Aksa'da bu gerçekleştirilecek, Mescid-i Aksa, Filistin özgürleşecektir. Nehirden denize Filistin'in özgürleşmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz."

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