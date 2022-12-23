TBF Başkanı Türkoğlu'ndan AA'ya ziyaret
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.
İstanbul
AA'nın İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette Serdar Karagöz, Türkoğlu'nu makamında kabul etti.
Ziyarette AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ile TBF Medya Direktörü Barış Kuyucu da yer aldı.
Hidayet Türkoğlu, Karagöz'e A Milli Takım forması ile Türkiye Basketbol Tarihi kitabını hediye etti. Serdar Karagöz ise Türkoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını takdim etti.