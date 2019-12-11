Euro
6.43
Dolar
5.81
BIST 100
107,979.40
Altın
1,466.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi
logo
Kurumsal Haberler

TBB Başkanı Feyzioğlu'nun tercihi 'Çıldır Gölü'nde kış şöleni' oldu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fatih Gökmen   | 11.12.2019
TBB Başkanı Feyzioğlu'nun tercihi 'Çıldır Gölü'nde kış şöleni' oldu Fotoğraf: Halil İbrahim İdık / AA

Kırıkkale

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, haber, yaşam ve spor kategorisinde seçim yaptı.

Feyzioğlu, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı karelerini seçti.


Çıldır Gölü'nde "kış şöleni"

Fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu dile getiren Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Haber kategorisinde tarafsız olamam. Şu çocuğun yüzündeki minnete, sevgiye bakın. Askerimizin elinde şeker var ve ona sığınmış. Dünya bu fotoğrafı görsün. Bu çocuğun gözlerinde 'çok şükür kurtuldum' hissi var. Yaşamda ise bir keçiyle bir çocuğun ilişkisi var. Bundan daha saf bir ilişki olamaz. Çok temiz bir duygu. Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle yetiştirirsek insan sevgisini öğrenecekler. Sporda da 'Çıldır Gölü'nde kış şöleni'ne oy verdim. Çıldır bizim için çok önemli."

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti
Bosna-Hersek Türkiye'nin AB’ye açılan kapısı olabilir
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor
Kurgu ve gerçek arasında: Osmanlılar ve Arap dünyası

Benzer haberler

TBB Başkanı Feyzioğlu'nun tercihi 'Çıldır Gölü'nde kış şöleni' oldu

TBB Başkanı Feyzioğlu'nun tercihi 'Çıldır Gölü'nde kış şöleni' oldu

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'un tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu

Düzce Valisi Dağlı'nın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Bingöl Valisi Ekinci'nin oyu 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu'na

Bingöl Valisi Ekinci'nin oyu 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu'na
Bakan Kasapoğlu 'Millilerden asker selamı' fotoğrafını seçti

Bakan Kasapoğlu 'Millilerden asker selamı' fotoğrafını seçti
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı 3 fotoğraf için oy kullandı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı 3 fotoğraf için oy kullandı