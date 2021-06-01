Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Huang AA'yı ziyaret etti
Tayvan'nın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Tayvan'nın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang'ı, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ağırladı.
Karagöz, Huang'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Huang da taraflar arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.