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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Vadeli Elektrik Piyasası açılış töreninde konuşuyor.
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Kurumsal Haberler

Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Huang AA'yı ziyaret etti

Tayvan'nın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

01.06.2021
Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Huang AA'yı ziyaret etti

Tayvan'nın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang'ı, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ağırladı.

Karagöz, Huang'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Huang da taraflar arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

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