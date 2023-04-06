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Kurumsal Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zeynep Canlı  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AA'nın kuruluş sürecine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milli Mücadele'nin sesi olarak kurulan AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Türkiye'mizin sesini dünyaya duyurma görevini üstlenen ve Türk basınını ileri noktalara taşıyan AA'nın tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."

Kirişci, paylaşımında AA logosuyla yer verdiği görselde de "Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadeleyi Anadolu'ya ve tüm dünyaya anlatmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadesini kullandı.

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