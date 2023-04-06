Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AA'nın kuruluş sürecine dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milli Mücadele'nin sesi olarak kurulan AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Türkiye'mizin sesini dünyaya duyurma görevini üstlenen ve Türk basınını ileri noktalara taşıyan AA'nın tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."
Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milli Mücadele’nin sesi olarak kurulan Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) April 6, 2023
Türkiye’mizin sesini dünyaya duyurma görevini üstlenen ve Türk basınını ileri noktalara taşıyan AA’nın tüm çalışanlarına başarılar diliyorum. pic.twitter.com/dUZql3RT3A
Kirişci, paylaşımında AA logosuyla yer verdiği görselde de "Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadeleyi Anadolu'ya ve tüm dünyaya anlatmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.