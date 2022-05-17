Dolar
15.88
Euro
16.74
Altın
1,815.62
ETH/USDT
2,030.00
BTC/USDT
29,860.00
BIST 100
2,394.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul ederek bir süre görüştü.

17.05.2022
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

Ankara

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün, Bakan Kirişci'ye nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye, beraberinde AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve Ekonomi-Finans Haberleri Yayın Yönetmeni Fırat Gazel'le nezaket ziyaretinde bulunan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA'nın çalışmaları ve vizyonu hakkında bilgi verdi.

Karagöz, ziyaretin sonunda Bakan Kirişci'ye AA'nın hazırladığı "Karabağ Zaferi" kitabını sundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Togo, kara sınırlarını 2 yıl sonra açtı
İsrail'e girişte 20 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 testi istenmeyecek
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında "sıfır Kovid" hedefine ulaşıldı
Çin ekonomisi Kovid-19 tedbirleri nedeniyle irtifa kaybediyor
ABD'li sağlık kuruluşunun verileri Kovid-19'dan 1 milyon can kaybı yaşandığını teyit etti

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

Türk dünyasının iletişimini güçlendirecek toplantı İstanbul'da devam ediyor

Emine Erdoğan: Geleneksel Anadolu tıbbının özü denge, ölçü ve doğayla barışık yaşam tarzıdır

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz Avrupa Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu'na katıldı

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz Avrupa Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu'na katıldı
Uluslararası Genç İletişimciler Forumu, Antalya'da başladı

Uluslararası Genç İletişimciler Forumu, Antalya'da başladı