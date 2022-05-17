Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul ederek bir süre görüştü.
Ankara
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün, Bakan Kirişci'ye nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye, beraberinde AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve Ekonomi-Finans Haberleri Yayın Yönetmeni Fırat Gazel'le nezaket ziyaretinde bulunan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA'nın çalışmaları ve vizyonu hakkında bilgi verdi.
Karagöz, ziyaretin sonunda Bakan Kirişci'ye AA'nın hazırladığı "Karabağ Zaferi" kitabını sundu.
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