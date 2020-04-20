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Politika, Kurumsal Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'AA Özel Yayını'na konuk olacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Anadolu Ajansı (AA) Özel Yayını"nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Sefa Şengül   | 20.04.2020
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'AA Özel Yayını'na konuk olacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın saat 11.00'de başlayacak "AA Özel Yayını"nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tarım ve hayvancılık alanında alınan tedbirler, çiftçilere yapılacak destek ödemeleri, ramazan ayı öncesinde gıda ürünlerine yönelik önlemler ve Türkiye’nin gıda stokuna ilişkin açıklamalar yapacak. 

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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