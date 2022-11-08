Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Gulov, AA'yı ziyaret etti
Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Eşrefcan Gulov, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Ankara
Büyükelçi Gulov'u, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.
Ziyarette Karagöz, AA'nın uluslararası mevcudiyeti ve gazetecilik çalışmaları hakkında bilgi verirken Gulov'u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tacikistan'ın AA için önemine işaret eden Karagöz, Tacikistan ile daha yakın çalışmayı istediklerini ve Orta Asya'dan da çok daha zengin içerikler servis edeceklerini ifade etti.
Gulov ise iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine ve bunda başta Anadolu Ajansı olmak üzere medyanın oynadığı kilit role dikkat çekerek, AA ile iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.
Özhan da AA'nın küresel etkisine ve yapılanmasına değinerek AA’nın küresel ölçekte haber kaynağı olmayı hedeflediğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.