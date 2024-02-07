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Kurumsal Haberler

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Al-Nasr, AA'yı ziyaret etti

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Al-Nasr, AA'yı ziyaret etti

Ankara

Büyükelçi Al-Nasr’ı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ağırladı.

Karagöz, AA'nın küresel haber yapılanması, çalışma şekli ve işleyişi hakkında Büyükelçi Al-Nasr’a bilgi verdi.

Uluslararası basın kuruluşlarında en çok referans gösterilen haber ajansı olmanın, AA'nın temel yaklaşımı olduğunu söyleyen Karagöz, bu vizyonla çalıştıklarını ifade etti.

AA'nın çalışmalarını Türkiye ve dünyadaki birçok gelişme konusunda takip ettiklerini aktaran Al-Nasr, kültür ve turizm gibi alanlarda Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi için işbirliğinin önemine işaret etti.

Al-Nasr, görüşmenin ardından AA'nın anı defterini imzaladı. Sonrasında AA Genel Müdürü Karagöz ve Büyükelçi Al-Nasr karşılıklı hediye takdim etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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