Suriye sınırındaki gazeteciler 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Fotoğraf: AA/Mustafa Güçlü

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırındaki gelişmeleri takip eden basın mensupları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Basın mensupları, "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi aldıktan sonra AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

NTV Haber Spikeri Ahmet Arpat, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Ali İhsan Özürk'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğraflarına oy verdi.

Haber Global Muhabiri Ahmet Karataş ise oylamada haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğraflarını seçti.

Karataş, fotoğrafların tamamının çok güzel olduğunu ancak haber kategorisinde seçim yapmakta daha zorlandığını belirterek, "Oylama yaparken zorlandım. Seçemediğim fotoğrafları da beğendim ama oy veremediğim için üzgünüm. Karar vermesi gerçekten çok zor. Şimdiden yarışmaya katılan tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

TRT Haber Kameramanı Adem Ağaççıoğlu da haber kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de" başlıklı fotoğrafını, yaşam kategorisinde Burak Akbulut'un "Dolunay ve Yerli İHA", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğraflarını seçti.

Ağaççıoğlu, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Görmek ile bakmak arasındaki farkı bilmek çok önemli. Fotoğrafların çoğunda bu özelliği gördüm. Arkadaşlarımızın o kargaşada, koşuşturmada bu anları yakalayabilmesi önemli. Mehmetçik bayrağı asıyor, o anı yakalıyor. İki saniye sonra onu yakalayamazsın. Anadolu Ajansı muhabirlerinin hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

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Muhabir: Müslüm Etgü