Suriye Enformasyon Bakanı Zarur, AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan'la görüştü
Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'la bir araya geldi.
13 Temmuz 2026•Güncelleme: 13 Temmuz 2026
Zarur, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen 4. Şuşa Global Media Forumu kapsamında Özhan'la görüştü.
Görüşmede, AA'nın Suriye'deki faaliyetleri ve ülkedeki medya alanındaki gelişmeler ele alındı.
Özhan, AA'nın bölgedeki haber ağı, uluslararası yayıncılık tecrübesi ve habercilik eğitimi hakkında bilgi verdi.
Suriye'de yaşanan gelişmelerin uluslararası kamuoyuna doğru, hızlı ve tarafsız şekilde aktarılmasının önemine değinilen görüşmede, medya alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.