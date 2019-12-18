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Kurumsal Haberler

Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'ın seçimi 'Millilerden asker selamı' oldu

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Zeynep Rakipoğlu   | 18.12.2019
Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'ın seçimi 'Millilerden asker selamı' oldu

İstanbul

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'dan bilgi aldı.

Kubilay, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", "yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada", "spor" kategorisinde ise "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Fotoğraflara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kubilay, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, çalışmada emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ettiğini dile getirdi. Fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade eden Kubilay, sonuçları merakla beklediğini söyledi.


Millilerden asker selamı

Metin Kubilay, "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı çok beğendiğini vurgulayarak, "Milli takımımızı bu güzel, anlamlı davranıştan dolayı tebrik ediyorum. Hepimizin onlarla beraberiz. Askerlerimizin her zaman yanındayız." diye konuştu.

Haber kategorisinde "Sarıkamış şehitleri anısına" adlı fotoğrafı seçtiğini aktaran Kubilay, Sarıkamış şehitlerini rahmetle andığını ifade etti.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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