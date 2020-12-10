SÜ Rektörü Prof. Dr. Aksoy'un oyu 'Koronavirüsle zorlu mücadele'ye
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Konya
Prof. Dr. Aksoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.
Aksoy, yaşam kategorisinde Juancho Torres'in "Kolombiya'da okullarda ev yapımı maskeler"başlıklı fotoğrafı tercih etti.
Spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafını tercih eden Aksoy, haber kategorisinde de Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğraflarını seçti.
Fotoğrafların her birinin birbirinden güzel ve önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, emeği geçen AA ekibini tebrik etti.
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