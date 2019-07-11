Euro
6.39
Dolar
5.67
BIST 100
99,406.44
Altın
1,409.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Stratejik Düşünce Enstitüsü öğrencilerinden AA'ya ziyaret

Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün (SDE), "SDE Akademi programı" mezunu ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) burslu 20 öğrencisi, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

Ahmet Furkan Mercan   | 11.07.2019
Stratejik Düşünce Enstitüsü öğrencilerinden AA'ya ziyaret

Ankara

AA Haber Akademisi ekibince karşılanan öğrenciler, AA Konferans Salonu'nda ağırlandı.

Burada konuşma yapan AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, AA'nın 13 dilde yayın yapan, yatay ve dikey gelişmesini sürdüren, dünyanın en önemli ajanslarından biri olduğunu söyledi.

"Haber dosyalarını çalışmak hassas bir iştir." ifadesini kullanan İşbilir; doğruluk, etik değerler ve özel hayatın gizliliği prensiplerinin, AA'nın politika kapsamını oluşturduğunu belirtti.

İşbilir, AA'nın usta muhabirleri ile doğru haberleri doğru bir şekilde servis ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Usta-çırak ilişkisiyle, 99 yıllık tecrübesiyle AA, günlük 5 bine yakın içerik üretiyor, abartının norm olduğu bir gazetecilik anlayışı yerine doğru, etik, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışını benimseyerek dünya mazlumlarının ve insanlığın sesi oluyor. Hız bazen doğruluğun düşmanı olabiliyor. AA, hızlı haber vermekle beraber doğru haber vermeyi de esas prensip olarak kabul ediyor."

Öğrencilere daha sonra haber akademisinin, AA'nın faaliyetlerine ilişkin sunumu izletildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık
Kore’den bugüne ittifakın sonbaharı

Benzer haberler

Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

YTB'den Türkçe öğrenen bürokrat ve akademisyenlere sertifika

Stratejik Düşünce Enstitüsü öğrencilerinden AA'ya ziyaret

'Göçmenler diğerlerini kardeş olarak görürler'

'Göçmenler diğerlerini kardeş olarak görürler'
'Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması' sona erdi

'Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması' sona erdi
'Suriyelilerin yüzde 54'ü Türkiye'ye BM'den daha fazla güveniyor'

'Suriyelilerin yüzde 54'ü Türkiye'ye BM'den daha fazla güveniyor'