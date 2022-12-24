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Kurumsal Haberler

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Göksel Yıldırım   | 24.12.2022
STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Fatih Kurt / AA

Ankara

Güleryüz, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün, Ampute Futbol Dünya Kupası final maçında Türkiye'nin, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda karşılaştığı Angola'yı yenerek şampiyon olmasına ilişkin "Şampiyonlar" fotoğrafını seçen Güleryüz, "Savunma sanayisinde görev alan biri olarak seçtiğim fotoğraftaki arkadaşların gözündeki hırs, başarı inancı beni en fazla etkileyen unsur. Bir taraftan ülke olarak böyle başarılara açız. Ampute Milli Futbol Takımı'mızın yakaladığı az buz bir başarı değil, dünya şampiyonu olabilmek kolay değil. Ne kadar çalıştıklarını, istediklerini biliyoruz, hissediyoruz. Ülke olarak bu tarz gurur duyulacak başarılara ihtiyacımız var. Bunu sağladıkları için hepsine müteşekkiriz. Beni en fazla etkileyen, duygulandıran fotoğraf da bu." dedi.

Güleryüz, çevre ve yaşam kategorisinde Pavel Pavlov'un Rus askerlerinin ve ayrılıkçıların kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinde sivillerin güvenli koridorlardan tahliyeleri sırasında bazı çocukların yakınlarından ayrılma üzüntüsünü yansıtan "Kırmışlar kalbini" adlı fotoğrafa oy verdi.

Güleryüz, "İki kız babası olarak açıkçası bu çocukların ve ailelerinin yaşadıklarını hissedebildiğimi düşünüyorum biraz. Bir taraftan aldığım mesaj, hepimizin alması gereken mesaj şu: Yatıp kalkıp şükretmemiz lazım. Sahip olduğumuz değerlerin her zaman farkında olmuyoruz ama başta ülkemizin güvenliği olmak üzere sahip olduklarımızın değerini gerçekten bilmemiz ve koruyup yüceltmek için de sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu fotoğrafa oy vereceğim." diye konuştu.

Özgür Güleryüz, haber kategorisinde de Özkan Bilgin'in Van'da terörle mücadele sonrasında güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı'nın zirvesine Türk bayrağı dikilmesine ilişkin "Görev tamam" fotoğrafını oylayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim yaptığımız her türlü faaliyetteki esas amacımız, motivasyonumuz bu. Özellikle terörle mücadele konusunda kamikaze dronlarımız, taktik mini İHA sistemlerimizle güvenlik güçlerimizin böyle pozlar verebilmesini amaçlıyoruz. Ülkemizin, vatanımızın her toprağı, her karışı bizim için çok değerli. Kendi içimizdeki konuşmalarda da motivasyonumuz şu: Yaptığımız işlerle bir tane Mehmetçiğimizin bile burnunun kanamasını engellersek ne mutlu bize. Ülkemizde çok çok azaldı ama bundan sonra bütün vatan toprağında böyle göğsümüzü gererek çok daha güvenli şekilde vereceğimiz fotoğraflar olsun diyerek bunu seçmeye karar verdim."


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